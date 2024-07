Dan Diaconescu este in doliu. Mama sa a decedat și spune ca ”nu mai are radacini„. Anunțul a fost facut chiar de el, pe Facebook. „Dumnezeu s-o odihneasca pe frumoasa, cumintea și vrednica – adica minunata noastra mama – Maru Diaconescu Te iubim, oriunde ai fi, Mama Mario, Nic și Dan”, a scris Dan Diaconescu, pe pagina personala de Facebook. „Mama noastra cea de toate zilele s-a dus in lumea de apoi. Ce facem, mama, fara radacina noi?”, este mesajul ilustrat pe o fotografie din tinerețe. The post Dan Diaconescu, zi trista, nu mai are ”radacini” appeared first on Cotidianul RO .