Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Isabelle Adjani va fi judecata pe 19 octombrie la Tribunalul Penal din Paris pentru frauda fiscala si spalare de bani, a anuntat marti o sursa judiciara citata de AFP. Actrita este suspectata ca nu a platit taxele pentru transferul a 1,2 milioane de euro, in urma unei donatii din partea unui…

- Opt persoane au fost trimise in judecata de catre procurorii DIICOT in dosarul vizand infractiuni de trafic de droguri, stupefiantele fiind distribuite in licee din Bucuresti. Trei dintre suspectii din dosar au incheiat cu procurorii acorduri de recunoastere a vinovatiei, printre acestia numarandu-se…

- Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși in judecata, marți, de procurorii DIICOT, care ii acuza de grup infracțional organizat, trafic de persoane in forma continuata, viol in forma continuata, acces ilegal la sistem informatic, alterarea integritații datelor informatice și instigare la lovire…

- Procurorii DNA l-au trimis joi in judecata pe fostul primar al Buzaului, Constantin Boșcodeala, acuzat de abuz in serviciu Boșcodeala ar fi finanțat ilegal din bugetul local doua cluburi sportive locale. Potrivit DNA, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiesti…

- Primarul localitații Corbeanca, de langa București, Anton Valeriu, care este vizat de o ancheta anticorupție in legatura cu retrocedarea unor terenuri, a fost reținut in urma audierilor care au avut loc joi. Procurorii DNA au facut, ieri, percheziții atat la casa edilului, cat și la Primaria Corbeanca…