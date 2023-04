Stiri pe aceeasi tema

- Omul de televiziune Dan Diaconescu va fi cercetat in arest la domiciliu, decizia Judecatoriei Constanta, luata vineri seara, nefiind definitiva. Avocatul Alexandru Morarescu a declarat, vineri, la Antena 3, ca aceasta masura i se pare o reparatie pentru ce i s-a intamplat injust lui Dan Diaconescu in…

- ZIUA de Constanta prezinta in detaliu hotararea judecatorilor din Constanta prin care Dan Diaconescu, fostul patron OTV, a fost plasat in arestat la domiciliu Oficial In baza art. 227 alin. 1 C.proc.pen., respinge ca neintemeiata propunerea Ministerului Public ndash; Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Avocatul lui Dan Diaconescu, Alexandru Murarescu a declarat in aceasta dupa amiaza ca pe numele clientului sau a fost pusa in miscare actiunea penala si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. "Am fost anuntat astazi Judecatoria Constanta va fi sesizata cu propunere de arestare…