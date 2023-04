Stiri pe aceeasi tema

- Dan Diaconescu este arestat la domiciliu pentru o perioada de 30 de zile in urma primelor declarații facute in fața anchetatorilor. Ce se intampla in familia lui in timp ce el primea verdictul.

- ZIUA de Constanta prezinta in detaliu hotararea judecatorilor din Constanta prin care Dan Diaconescu, fostul patron OTV, a fost plasat in arestat la domiciliu Oficial In baza art. 227 alin. 1 C.proc.pen., respinge ca neintemeiata propunerea Ministerului Public ndash; Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Dupa perchezițiile care au avut loc acasa la Dan Diaconescu și pentru ca a este suspectat ca a intreținut relații intime cu minore, Dan Diaconescu a ajuns in ateția presei. Ei bine, in urma cu aproape trei ani, jurnalistul a fost ușurat de 5 milioane de euro, iar asta din cauza unei femei. Iata cine…

- Plasarea celor cercetați penal in arest la domiciliu pare deja a deveni o problema, pentru ca nu se respecta restricțiile impuse. Un barbat din Apahida, cercetat pentru furt, umbla zilele trecute liber pe langa bloc, ziua in amiaza mare. Cel care l-a filmat pe Radu Aurel Pustai a sunat la Poliție,…

- Un barbat in varsta de 45 de ani din comuna Gaujani, judetul Giurgiu, a fost arestat preventiv dupa ce politistii au constatat ca ar fi agresat fizic un alt barbat din localitate si mai fusese condamnat si pentru alte infractiuni pentru care fusese eliberat conditionat in luna august 2022.

- Un ucrainean care executa executa arestul la domiciliu in judetul Maramures si nu a fost gasit in imobil de catre politisti este cercetat pentru evadare. Politistii au mers ieri la adresa de domiciliu a cetațeanului ucrainian de 34 de ani, unde se afla in arest. Barbatul nu a fost gasit. Beat la volan,…