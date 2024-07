Stiri pe aceeasi tema

- “Draga noastra colega, Camelia Lazar, ne-a parasit astazi de dimineața, la doar 49 de ani. Cami a fost o buna colega, un bun profesionist, un om plin de viața și tonus. Cu multa durere, transmitem condoleanțe familiei indoliate. Cami, noi te vom pastra mereu in amintire. Dumnezeu sa-ți odihneasca sufletul…

- Actrița emblematica, in varsta de 73 de ani, care a interpretat-o ​​pe Wendy Torrance in legendarul film de groaza din 1980 cu Stanley Kubrick, a murit in somn. „Draga mea, partener de viața și prieten minunat ne-a parasit. Prea multa suferința in ultima vreme, acum e libera. Zboara departe, frumoasa…

- Spitalul Județean de Urgența Buzau anunța cu deosebita tristețe incetarea din viața a dnei doctor Rodica Sarbu, la varsta de 67 de ani. Dna. dr. Rodica Sarbu, medic primar endocrinolog, a coordonat o lunga perioada de timp activitatea la cabinetul de Endocrinologie din cadrul Ambulatoriului de Specialitate.…

- O romanca stabilita de 20 de ani in Germania a transmis un mesaj emoționant despre intoarcerea in țara. "Așa cum este Romania, mi-e dor de ea! Acolo vreau sa traiesc. Vreau sa ma conectez iar cu Dumnezeu", spune aceasta.

- Jurnalista Ioana Mandache a povestit, pentru Click, cultimul ei dialog cu marele actor Costel Constantin , care a murit la varsta de 81 de ani. Potrivit jurnalistei, actorul a trimis prietenilor, cu o seara inainte de deces, un mesaj cu o icoana, cu Maica Domnului și cu pruncul. „Ieri l-am sunat și…

- Natalia Manea, directoarea gimnaziului „Dumitru Roman” din Drochia, a decedat. Anunțul trist a fost facut de catre administrația instituției, care a venit cu un mesaj de condolianțe și compasiune familiei indurerate. „Calendarul vieții ei a incetat numaratoarea in ziua de 18 mai 2024. Nu am fost in…

- Doliu in fotbalul Romanesc. Medicul Naționalei femine a decedat chiar in ziua de Paști. Peste 30 de ani petrecuți la loturile naționale Doliu in fotbalul romanesc. Doctorul Naționalei Romaniei de Fotbal Feminin a decedat chiar in ziua de Paști. Doamna Dr. Cornelia Ionescu a lucrat peste 30 de ani pentru…

- Anatol Postica, directorul Casei de Cultura „Andrei Ungureanu” din Ialoveni, a decedat. Anunțul trist a fost facut de catre reprezentanții Primariei Ialoveni, care au venit cu un mesaj de condoleanțe familiei indurerate, dar și au anunțat ca, in legatura cu moartea acestuia, in orașul Ialoveni vor fi…