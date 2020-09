Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din judetul Giurgiu care a fost depistat de jandarmi la munte, in judetul Prahova, in timp ce facea un picnic alaturi de familie si prieteni, a fost introdus in carantina institutionalizata pentru 14 zile, pe cheltuiala lui, transmite Agerpres.

- In vremea COVID-ului, carciumile au izul fierariei lui Iocan, din satul Moromeților. La mese și pe langa mese, coronavirusul e disecat, analizat și comentat intens. Analiști amatori de cartier, șprițari antrenați și consumatori ocazionali iau in deradere coronavirusul și-l așeaza-n varful conspirației…

- Politistii de frontiera din Bihor descopera, pe langa migranti, si romani care incearca sa treaca granita fraudulos. Recent, l-au gasit pe... The post Ce „capturi” mai fac politistii la frontiera cu Ungaria: Un barbat cautat pentru a fi bagat la puscarie a incercat sa intre in tara cu pasaportul „unei…

- Deputatul PSD, Catalin Raduescu, a fost amendat dupa ce a fost prins fara masca de protectie intr-o benzinarie din Bucuresti. Intr-un comunicat de presa, oamenii legii precizeaza faptul ca politicianul i-a jignit in momentul in care i-au cerut sa isi puna masca. Deputatul a fost contactat de Digi21.ro…

- Un sat siberian a fost inconjurat cu tranșee de autoritați pentru a impiedica raspandirea coronavirusului, dupa ce un șaman infectat a declanșat un focar de infecții printre localnici, informeaza The Moscow Times . Satul Shuluta din republica autonoma Buriatia, parte a Federației Ruse, a inregistrat…

- Accident groaznic la iesirea din Gaesti, judetul Dambovita. Doi barbați au murit iar un adolescent se afla la spital cu multiple fracturi. Mașina in care se aflau cei trei a ieșit de pe carosabil și s-a lovit violent de un stalp de electricitate. Se pare ca de vina ar fi un alt sofer care a ieșit dintr-o…

- O ploaie torentiala a transformat orasul Lugoj intr-o mica Venetia a Banatului marti, la primele ore ale diminetii, arata lugojeanul.ro. Potrivit publicatiei locale, canalizarea veche si nereparata a dus la inundarea mai multor strazi centrale si din cartiere.

- NEATENȚIE… Accident cu o victima in Barlad, la intersecția strazii Tudor Vladimirescu strada Gheorghe Doja din localitate. La orele 8.00, un barbat de 76 de ani, din comujna Puiești, a patruns din strada T.Vladimirescu pe strada Gheorghe Doja, nerespectand indicatorul STOP. A suprins și accidentat un…