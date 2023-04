Dan Diaconescu, fostul patron al OTV, a fost luat cu duba și reținut de polițiștii din Constanța, pentru relații sexuale cu minore, victimele fiind doua surori gemene. Faptele s-ar fi petrecut in anii 2020 și 2021, cand fetele aveau 15 ani. Dan Diaconescu este audiat la Constanța, unde a fost deschis dosarul penal. Dan Diaconescu […] The post Dan Diaconescu, acuzat de sex cu minore. S-a ascuns in debara de frica mascaților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .