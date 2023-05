Dan Diaconescu a pierdut procesul cu publicatiile si televiziunile carora le ceruse stergerea stenogramelor din dosarul „Sex cu minore”

Judecatorul a decis suspendarea cauzei pentru neindeplinirea obligatiilor.„Solutia pe scurt: In temeiul art. 242 C.pr.civ. suspenda judecarea cauzei, pentru neindeplinirea obligatiilor. Cu drept de recurs pe toata durata suspendarii, cerere care se depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti”, scrie in minuta instantei de judecata, citata de Ak-24.Dan Diaconescu trebuia sa prezinte la fiecare articol menționat explicații referitoare la modul in care a fost afectata onoarea sa. Cu toate acestea, el a prezentat doar cateva capturi de la articole.In luna aprilie, Dan Diaconescu a intentat proces…