Pagina de Facebook a Ambasadei Ucrainei la București a fost atacata cibernetic, anunța vineri Ambasada. Pe pagina a fost postata o fotografie cu papuși din lemn.

O femeie-bucatar a descoperit ca un hipermarket din Capitala avea la comercializare plastic in loc de carne. Imaginile facute publice au devenit viral.

PNL București a ramas de o zi fara președinte. Ciprian Ciucu a decis ca timpul nu ii mai permite sa fie și primar al Sectorului 6 și liderul celei mai mari și dinamice organizații liberale din țara. Ramane acum un vid de putere pe care șefii de la centru vor trebui sa il umple cat mai repede cu putința.

A saptea editie a Italian Design Day va avea loc la Bucuresti, pe 8 si 9 martie, iar tema evenimentului este "Calitatea care lumineaza", informeaza Ambasada Italiei in Romania.

Eurodeputatul italian Andrea Cozzolino, vizat de justitia belgiana in scandalul presupusului scandal de coruptie in favoarea Qatarului si Marocului, a fost plasat in arest la domiciliu, iar audierea pentru extradarea sa va avea loc marti, conform media italiene, preluate de AFP.

Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a salutat ieri prezența militarilor portughezi in țara noastra, atat din punct de vedere operațional, cat și din cel al solidaritații transatlantice și europene, in fața agresiunii Federației Ruse in Ucraina, scrie Rador.

Avand in vedere condițiile meteorologice manifestate in București, city managerul Sectorului 5, Rareș Hopinca, a convocat astazi Comandamentul de iarna la sediul Primariei Sectorului 5, la care au participat reprezentanți ai tuturor serviciilor și companiilor cu atribuții.