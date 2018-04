Stiri pe aceeasi tema

- In data de 19 aprilie, de la ora 11:30, Professionals Business Knowledge și Camera de Comerț și Industrie Alba va invita la o dezbatere gratuita privind „Prezentarea noilor reglementari obligatorii privind protectia datelor cu caracter personal (G.D.P.R.)”, care vor intra in vigoare incepand cu data…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, afirma ca pensionarii de la Interne isi vor primi drepturile cuvenite inainte de sarbatorile de Paste. "Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au…

- Specialistii spun ca asistam chiar la o adevarata revoluție in domeniu, daca analizam magnitudinea la care schimbarile din legislație vor afecta bunul mers al afacerilor din Europa si nu numai. Scopul GDPR GDPR are ca scop protejarea cetațenilor europeni in ceea ce privește confidențialitatea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat luni, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea initiata de PNL cu tema "Ministerul Afacerilor Interne - intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei”, ca salariile politistilor au crescut in 2017…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri ca o schimbare in Politia Romana este obligatorie si necesara. "Aceasta diagnoza pe care am cerut-o, diagnoza care, asa cum spuneam, trebuie obligatoriu urmata de un plan de masuri. Inteleg ca si acel plan de masuri s-a facut, eu inca nu l-am…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal. "Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte bine ca la…

- Carmen Dan: Sporul de 40% pentru politisti nu s-a taiat, el nu mai este legal Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Politia Romana va prezenta in maximum doua saptamani solutii cu privire la programul de lucru al politistilor, pentru a nu mai fi…

- Propusa de Comisia Europeana joi, 1 februarie, noua Directiva va imbunatați calitatea apei potabile și va facilita accesul la aceasta, permițand totodata o mai buna informare a cetațenilor. Propunerea legislativa are ca obiectiv garantarea dreptului de acces la servicii esențiale de calitate, inclusiv…