Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți in cadrul audierii in Comisia de aparare a Camerei Deputaților, ca pana in prezent au fost identificate șase cazuri "in care 10 jandarmi au fost semnalați ca autori ai unor fapte de natura penala"."Ancheta interna a Jandarmeriei continua.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, audiata in Comisia de Aparare din Parlament, a venit cu o serie de precizari privind competentele ministrului in legatura cu evenimentele din 10 august. “In ziua respectiva am fost la minister si, initial, mi-am luat informatiile de la televizor. Stiam ca o…

- Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor va supune discutiei, la sedinta de marti, solicitarea PNL de audiere a responsabililor pentru interventia Jandarmeriei de la protestul din Piata Victoriei, printre acestia aflandu-se ministrul de Interne, Carmen Dan, fostul sef al Jandarmeriei Sebastian Cucos…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, reprezentanții Jandarmeriei, dar și secretarul de stat, Raed Arafat, au venit la Comisia de Aparare din Parlament pentru a fi audiați in legatura cu violențele din 10 august, din Piața Victoriei.Inca de la inceputul ședinței au inceput contrele intre cei de…

- Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor va supune discutiei, la sedinta de marti, solicitarea PNL de audiere a responsabililor pentru interventia Jandarmeriei de la protestul din Piata Victoriei, printre acestia aflandu-se ministrul de Interne, Carmen Dan, fostul sef al Jandarmeriei Sebastian Cucos…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Carmen Mihalcescu, cea care a preluat pentru ziua de luni atributiile presedintelui forului, Liviu Dragnea, a declarat ca unele semnaturi din solicitarea Opozitiei pentru convocarea unei sesiuni extraordinare in perioada 20 - 24 august au fost copiate de pe un…

- "PNL a solicitat convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei (20 - 24 august), solicitarea fiind semnata de 114 deputati (PNL, USR si PMP - n.r.) in data de 14 august. Domnul presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, avea obligatia sa convoace o sesiune extraordinara conform prevederilor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, sambata, ca 64 de echipe formate din politisti si procurori lucreaza la identificarea persoanelor implicate in violentele de vineri seara din Piata Victoriei. Dan a declarat, intr-o conferinta de presa, ca "violentelor din ultimele zile li…