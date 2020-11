Stiri pe aceeasi tema

- Papuci calduroși pentru casa. Care e stilul tau? La fel ca mai tot acest an, se pare ca și in sezonul rece vom sta mai mult in casa. Tocmai de aceea, e important ca hainele pe care le purtam sa ne placa. Sa ne ofere confort și o stare de bine. La fel și papucii de casa, un element important acum de…

- Jose Mourinho le-a raspuns celor care-l acuza ca este un antrenor defensiv, afirmand, dupa victoria cu 6-1 a lui Tottenham Hotspur in fata lui Manchester United, ca echipa ar fi inscris zece goluri daca ar fi avut un antrenor ce mizeaza mai mult pe atac, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Numit…

- Cunoscutul avocat Radu Chirita, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universitatii Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, dezvaluie un episod grav care il are ca protagonist pe Daniel Horodniceanu, fostul sef al DIICOT, in prezent procuror la DIICOT Iasi.Radu Chirita relateaza, pe blogul personal,…

- Ciprian Tatarușanu (34 de ani) va pleca de la Lyon pentru a reveni in Serie A, urmand a semna cu AC Milan. Cunoscutul jurnalist italian Gianluca din Marzio a anunțat pe site-ul sau ca șefii lui AC Milan il vor pe Tatarușanu ca rezerva a lui Gianlugi Donnarumma, iar acesta va semna un contract valabil…

- Stilul pentru care optezi in ceea ce privește designul interior este mai important decat crezi, tocmai datorita faptului ca el reprezinta esența unei locuințe. Fie ca este vorba despre un apartament sau despre o casa, continuitatea trebuie sa existe și sa fie prezenta in fiecare dintre incaperi. Printre…

- BUCUREȘTI, 27 aug – Sputnik, Dragoș Dumitriu. Dupa cum se știe, Romania a acceptat sa faca jocul SUA și sa rupa legaturile investiționale majore cu China. Practic, la presiunile SUA, Romania a eliminat companiile chineze din domeniile majore – nuclear și transmisiuni digitale. © Sputnik / Дмитрий…