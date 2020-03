Stiri pe aceeasi tema

- Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2 a cerut directorului ANPC sa intreprinda controale la comercianții din sectorul 2, pentru a se asigura ca legea este aplicata și cetațenii sunt protejați in fața oricaror...

- Dan Cristian Popescu, viceprimarul PNL al Sectorului 2 a declarat, miercuri seara, intr-o intervenție telefonica la Realitatea PLUS ca in zona s-a dispus dezinfecția impotriva Covid-19, iar poliția va patrula in tot sectorul pentru siguranța cetațenilor”Eu cred ca in aceasta perioada fiecare trebuie…

- Grija sporita pentru cei varstnici și protejarea lor de coronavirus a fost unul dintre subiectele principale abordate in cadrul emisiunii „Alegerea lui Popescu”, de la Canal 33, emisiune pe care o realizeaza Dan Cristian Popescu, viceprimarul PNL al Sectorului 2....

- Pe fondul declanșarii agresive și in Romania, a epidemiei de COVID-19, Dan Cristian Popescu, viceprimarul PNL al Sectorului 2, a decis inca de vineri, inaintea declarararii starii de urgența, sa formeze echipe mixte ale Primariei Sector 2, ale operatorului unic de salubrizare și ale Poliției Locale…

- Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, in calitatea sa de vicepreședinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgența al Sectorului 2 al Municipiului București a stabilit astazi masurile privind combaterea posibilei epidemii de COVID 19. Viceprimarul a decis montarea dispenserelor cu…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor anunța ca incepe, de miercuri, un control dupa ce comercianții au ridicat preturile la mastile medicale, conform Mediafax.„In contextul, in care a crescut exponențial cererea de achiziționare a echipamentelor de protecție ca urmare a extinderii…

- Viceprimarul sectorului 2 și candidatul PNL la primaria sectorului, Dan Cristian Popescu se menține in topul campaniilor de outdoor inedite. De Ce Popescu? este acum și pe steaguri, mesajul fiind vizibil oriunde te uiți in sector. „Este important ca politicianul sa vina in intampinarea celor…

