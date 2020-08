Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat, duminica seara, referitor la faptul ca in urma negocierilor cu USR PLUS a fost desemnat Radu Mihai candidat comun pentru Primaria Sectorului 2, si nu viceprimarul liberal Dan Cristian Popescu, ca acest rezultat a venit in urma unor dezbateri…

- Primaria Sectorului 6 va plati 846.000 euro pentru reabilitarea Parcului Alunelul din Sectorul Buiucani, din Chișinau, la dorința primarului Gabriel Mutu (PSD). Proiectul de finanțare a parcului din Republica Moldova din bugetul locuitorilor din Sectorul 6 al Capitalei Romaniei este dezbatut joi de…

- PSD va avea "candidat propriu" la Primaria Sectorului 3, a declarat purtatorul de cuvant al partidului, Lucian Romascanu. Anunțul vine dupa ce actualul primar, Robert Negoița, a spus ca va candida pentru un nou mandat, insa din partea unui nou partid, Partidul Bucuresti 2020. Statutul lui Negoița in…

- In Romania ar urma sa fie aplicat un model care prevede asigurarea unui program flexibil de munca. Initiativa este impartasita de mediul de afaceri din vestul tarii. Aici se afla o influenta comunitate a mediului de afaceri romano-german.

- Scoala Gimnaziala „Regina Maria” din Cartierul Militari este prima unitate de invatamant preuniversitar din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti dotata cu un Amfiteatru in aer liber. Construcția a fost inaugurata astazi, 3 iulie 2020, de primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, alaturi de directorul…

- Orașul Popești-Leordeni va avea finalizat in scurt timp unul dintre cele mai importante proiecte realizate vreodata pe raza localitații. Autoritațile au anunțat ca, pana la mijlocul lunii august, va fi finalizata pasarela pietonala care va face legatura directa a orașului cu stația de metrou „Berceni”. …

- Nicu Marcu, sustinut de liberali, va conduce Autoritatea de Supraveghere Financiara pana in noiembrie 2023, potrivit unor surse parlamentare. Dupa mai multe consultari, PSD si PNL au ajuns la un...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca partidul pe care il conduce a sustinut si votat suplimentarea fondurilor destinate autoritatilor locale, in proiectul legii de aprobare a rectificarii bugetare. "PSD rezolva din Parlament ce nu vrea ori nu este capabil Guvernul Orban sa…