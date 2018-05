Cooperarea politieneasca va fi intarita prin desemnarea unui nou atasat de afaceri interne in Polonia, aceasta fiind una dintre temele discutate la consultarile de la Varsovia dintre guvernele roman si polonez, potrivit ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan. "Alaturi de primul ministru, Viorica Dancila, am participat la Varsovia la consultarile interguvernamentale dintre guvernele roman si polonez. O zi in urma careia atat eu, cat si colegii mei din Guvern, am plecat cu sentimentul ca parteneriatul strategic cu Polonia inseamna, in primul rand, incredere reciproca si foarte multe obiective…