Stiri pe aceeasi tema

- Vesti teribile din partea lui Dan Ciotoi! Cunoscutul artist nu a vorbit niciodata despre asta, dar vrea sa traga un semnal de alarma pentru toti cei care sufera de depresie. Artistul s-a confruntat cu probleme mari in urma cu cateva luni, dupa ce sotia lui a decis sa divorteze din cauza unei aventuri…

- Vladimir Draghia și iubita lui nu s-au vazut de mai bine de patru luni de cand el a intrat in competiția „Exatlon”. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Probele solicitante, condițiile in care sta impreuna cu ceilalți concurenți nu sunt deloc ușoare, iar asta se…

- Actorul de 80 de ani este acuzat ca a intretinut relatii intime cu nepoata vitrega, in varsta de 33 de ani. Totul a iesit la iveala dupa ce fostul iubit al acesteia a ucis-o cu sange rece, chiar in fata blocului unde locuia in New York, in 2015. Lamar Davenport era fostul partener al E’Denei […] The…

- Prezentatoare TV și-a pus sufletul pe tava intr-un interviu in care a povestit ca s-a confruntat cu depresia de doua ori: odata cind a murit tatal ei, iar a doua oara cand a ramas insarcinata. Ileana Badiu a povestit in emisiunea Star Matinal de Weekend: „M-a afectat foarte tare. Tatal meu fiind medic…

- Aflata intr-un platou de televiziune, Mara Banica a vorbit despre relația pe care o avea cu Ionela Prodan dar și cu fiica ei, Anamaria. Jurnalista a marturisit ca nu știa ca e atat de grav bolnava, dar și ca regretata artista de muzica populara și exprimat clar dorința in legatura cu plecarea ei de…

- Dan Ciotoi a vorbit despre starea sa de sanatate, dupa operația de cancer. Artistul se simte mult mai bine, de cand tumora i-a fost extirpata. Liderul trupei Generic a a trecut printr-o operație pentru inlaturarea unei tumore la glanda parotida. “Am fost externat, au fost mici probleme, s-au rezolvat.…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul autohton, iar fetița lor, Sofia, a devenit o mica vedeta, datorita parinților care impartașeșc diverse fotografii și filmulețe, pe rețelele de socializare. Vedeta a vorbit despre manipularea in relație, cum…

- Opt locuinte din satul Blidari, care apartine comunei Golesti, din judetul Valcea, sunt in pericol de prabusire, dupa ce in zona s-au reactivat, de cateva zile, alunecarile de teren. Zidurile caselor au crapat, astfel incat localnicii pot vedea prin crapaturi afara. O batranica, de teama ca nu cumva…