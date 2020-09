Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PMP Baia de Arama, Dan Catalin Vatamanu, a fost numit in functia de presedinte al AFM, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie semnata de premierul Ludovic Orban, publicata in Monitorul...

- Presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), Andreea Kohalmi-Szabo, a fost revocata din functie, potrivit unei decizii a prim-ministrului, publicata miercuri in Monitorul Oficial. Andreea Kohalmi-Szabo a fost numita presedinte al AFM in luna mai a acestui an. In locul sau,…

- Eugen Ioan Cozma a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, printr-o decizie a premierului, publicata joi in Monitorul Oficial, anunța AGERPRES.Anterior, Cozma a detinut functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale…

- Andreea Kohalmi-Szabo a fost numita in fruntea Administratiei Fondului de Mediu (AFM) in luna mai de catre Ludovic Orban. Desi nu are experienta, avand studii in comunicare si publicitate, aceasta este fiica Luminitei Kohalmi-Szabo, nume apropiat de-a lungul anilor de personaje precum fostul presedinte…

