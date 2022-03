Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, miercuri, prin ordonanta de urgenta, posibilitatea ca romanii care au gazduit sau gazduiesc refugiati proveniti din Ucraina sa beneficieze la cerere de decontarea unor cheltuieli, respectiv 20 de lei/zi pentru hrana si 50 de lei/zi pentru cazare pentru fiecare persoana gazduita.

- Romania incepe sa ridice doua tabere pentru refugiați, la Sighet și Siret. „Sunt masuri preventive”, spune purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat, sambata, ca, au fost instalate corturi pentru cetațenii ucraineni intrați deja…