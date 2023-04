Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a anuntat miercuri ca Guvernul a aprobat un act normativ care modifica modalitatea de acordare a sprijinului catre cetatenii din Ucraina, prin acordarea unei sume forfetare lunare, pentru o sigura perioada de maximum 4 luni consecutive, incepand cu…

- Proiectele celor doua legi ale Educației nu se afla pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astazi, 24 martie, pentru ca Ligia Deca este bolnava de COVID-19 și se afla in izolare, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru.„Legile educației nu figureaza pe agenda de astazi deoarece…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat, miercuri, ca, din datele detinute la nivelul Executivului, Politia Romana a capturat in 2022 peste o tona de droguri, avand, totodata, peste 40 de actiuni operative de la inceputul acestui an in care au fost indisponibilizate 2,5 tone de…

- Pe 25 martie va fi marcata Ora Planetei. In acest context, autoritațile fac apel catre cetațeni, dar și instituții sa deconecteze energia electrica pentru jumatate de ora. Purtatorul de cuvint al Guvernului, Daniel Voda, a indrumat pe toți sa stinga lumea simbata, in intervalul de timp 20:30-21:00,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat joi despre majorarea preturilor la politele RCA ca autoritatea responsabila este ASF si cu siguranta, zilele urmatoare Autoritatea va analiza si va lua deciziile care se impun intr-un astfel de context.Purtatorul de cuvant al Guvernului…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a aratat ca exista o autoritate in domeniu, ASF, iar responsabilitatile legale ale acestei entitati care se afla in subordinea altei institutii decat Guvernul Romaniei sunt cat se poate de clare. ”Sunt convins ca aceasta institutie face toate demersurile legale pentru…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anunțat miercuri, la finalul ședinței de la Palatul Victorii, ca Executivul a adoptat o schema de ajutor de stat pentru crescatorii de vaci de lapte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ”Eu am o problema, pe care am evitat pana acum sa o spun in alta parte (...) si tin sa o spun extrem de direct: deci il rog respectuos pe domnul Caciu ai carui specialisti din departamentul juridic al Ministerului de Finante au transpus Regulamentul din 4 octombrie al Comisiei Europene cu privire la…