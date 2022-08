Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat ca guvernantii se gandesc sa prelungeasca masura compensarii preturilor carburantilor, daca ea va functiona bine in cele trei luni. Stroe a subliniat ca Romania are carburanti ieftini, comparativ cu alte tari europene.

- Ionut Stroe a declarat, duminica seara, la Digi24, ca este nevoie de masuri de scurta durata in contextul crizelor din aceasta perioada. “Daca cineva in lumea acesta ar fi putut sa evalueze evolutia preturilor in contextul inflatiei galopante, in contextul unui razboi care se deruleaza, in contextul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Guvernul continua cu adoptarea masurilor din pachetul „Sprijin pentru Romania”, iar in acest sens va fi aprobat un act normativ care vizeaza „suspendarea platii ratelor bancare pentru o perioada de 9 luni, masura de care vor beneficia atat persoanele fizice, cat…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Guvernul a decis compensarea cu 50 de bani la carburant, o masura care va fi realizata direct la pompa. Timp de trei luni va functiona schema de compensare, in valoare totala de doua miliarde de lei.

- Un mecanism de compensare a pretului la pompa al carburantilor urmeaza sa fie anuntat, joi, dupa sedinta de Guvern, au precizat premierul Nicolae Ciuca si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, intr-o intalnire informala cu presa. Ulterior, mecanismul de compensare va fi cuprins intr-un act…