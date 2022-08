Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a afirmat ca nu austeritatea este cuvantul cheie in aceasta perioada,ci mai degraba cumpatarea, precizand ca estimarile Bancii Mondiale arata ca pana in 2030 Romania isi poate asigura peste cinci la suta crestere economica in fiecare an. Fii…

- Europarlamentarul Maria Grapini anunța ce schimbari se vor face la nivelul UE, dar și in Romania, pe piața digitala. ”Regulamentele sunt clare, sunt votate și in termen de 6 luni de la vot trebuie și aplicate in statele membre și vreau sa atenționez ca este foarte important ce face Romania pentru a…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador a declarat ca dupa șase luni de guvernare, Guvernul condus de președintele PNL, Nicolae Ciuca, a reușit sa realizeze obiectivele propuse, astfel incat sa nu fie irosite șansele unice in istorie pe care Romania le are in acest moment pentru dezvoltare și ...

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, care este cel mai mare esec al guvernarii, el fiind de parere ca cea mai mare greseala are legatura cu liberalizarea energiei. ”Cred ca intai am incercat sa inchidem problemele cele mai arzatoare prin actul de guvernare. Ramane cel mai mare esec,…

- Nicolae Ciuca a declarat „Guvernul a crescut ritmul de absorbtie a fondurilor europene cu 7% fata de acum 6 luni, iar estimarile de plata comunicate Comisiei Europene acopera deja necesarul de declaratii de cheltuieli pentru anul 2022”. Declarațiile au avut loc in contextul bilanțului celor 6 luni de…

- Nu se va lua nicio masura in Guvern fara sa existe un dialog cu mediul de afaceri, spune președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Stiu si eu si dumneavoastra discutiile din spatiul public privind anumite modificari la Codul Fiscal sau anumite abordari. Eu vreau sa va asigur ca nu se va lua nicio masura in…

- Dan Carbunaru a afirmat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ca ceea ce s-a intamplat in ultima perioada afecteaza statele din Uniunea Europeana. “Inflatia este o preocupare in aceasta perioada in intreaga lume, inclusiv in Uniunea Europeana. Romania nu se afla printre tarile fruntase la capitol…