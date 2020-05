Stiri pe aceeasi tema

- Margherita din Clejani a fost prinsa sambata dimineața drogata la volan, dupa ce a intrat intr-o mașina parcata pe bd. Gheorghe Șincai din Capitala. Margherita a fost luata de la Poliție de tatal sau. Testele au aratat ca fata era sub influența drogurilor, iar explicația ei i-a uimit pe polițiști.Mama…

- Ionita de la Clejani a spus ca, in calitate de tata, a fost ingrijorat dupa ce a aflat ca fiica sa, Margherita, a provocat un accident sambata dimineata pe bd.Gheorghe Șincai din Capitala. "Ii multumesc lui Dumnezeu ca nu s-a intamplat mai rau de atat. Nu a fost nicio victima. Nu s-a intamplat…

- Zi cu ”scantei” pentru familia Clejanilor, și asta pentru ca – dis-de-dimineața – Margherita de la Clejani a provocat un accident de circulație in București. Bineințeles, un astfel de accident de circulație fara urmari grave nu ar fi fost atat de intens mediatizat daca in scenariu nu ar fi intervenit…

- A consumat sau nu Margherita droguri, inainte sa provoace accidentul din Capitala, de sambata dimineața? Ei bine, Margherita și tatal ei, Ionița de la Clejani, susțin ca nu se pune problema de așa ceva. Asta, in condițiile in care Poliția susține clar ca aparatul DrugTest a depistat-o pozitiv.

- Astazi nu este deloc o zi buna in trafic pentru familia Clejanilor. Dupa ce Margherita a facut un accident in Capitala, fiind ulterior și depsitata cu substanțe interzise in sange, potrivit Poliției, și tatal ei a fost oprit pe strada.

- Un barbat de 79 de ani a murit din cauza complicatiilor provocate de noul virus. Victima era internata la Spitalul Republican din Capitala, a comunicat ministrul Sanatatii, Viorica Dumbraveanu. Bilantul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la noua.

- Polițistul cercetat penal pentru ca a raspandit in București virusul care a ucis mii de oameni la nivel mondial are un trecut incredibil, iar printre victimele sale se afla și celebrul loterist Stelian Ogica.

- Fostul președinte al Romaniei Ion Iliescu a implinit, marți, 90 de ani. Acesta s-a declarat intr-o stare buna, chiar daca nu mai este ca la ”19 ani”.Ion Iliescu și-a petrecut ziua de naștere acasa, la București, alaturi de soția sa, Elena ”Nina” Iliescu. Intrebat cum se simte la aceasta varsta ”rotunda”,…