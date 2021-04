Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Lis se confrunta cu mari probleme de sanatate, dupa ce a fost diagnosticat cu semipareza. Deși ii este greu, fostul edil al Capitalei o are in permanența de Oana alaturi de el, care il susține in cele mai dificile momente din viața sa. Mai mult decat atat, Viorel Lis este de parere ca fara soția…

- Clipe grele pentru mama lui Razvan Fodor! Celebrul prezentator de televiziune a transmis pe rețelele de socializare ca femeia a fost operata de urgența. Așa cum era de așteptat, soțul Irinei Fodor i-a fost alaturi, ducand-o la spital. Iata ce s-a intamplat mai exact cu cea care i-a dat naștere vedetei…

- Adi Rus, soțul Vladuței Lupau, trece prin momente delicate, chiar la inceput de primavara. Fostul portar al echipei CFR Cluj a pierdut o ființa extrem de importanta și a ținut sa impartașeasca totul cu prietenii lui virtuli.

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Mereu vesela și cu zambetul pe buze, fanii tind sa creada ca totul este doar roz in viața sa. Ei bine, lucrurile nu stau deloc in acest fel, pentru ca indragita artista a trecut prin momente extrem de grele, in urma cu ceva timp.