- Nimeni nu o face mai bine, cum o face el! Va intrebați ce anume? Ei bine, nimeni nu economisește cum o face Alexandru Ciucu care știe ce e mai important pentru masa de sarbatori, umpland astfel coșul de cumparaturi in doaar cateva minute. Avem imagini de senzație cu celebrul designer, ziua in amiaza…

- De 10 ani formeaza un cuplu perfect, iar Cornelus Dinu și Alexandra, soția sa, se potrivesc de minute. Nu același lucru il putem spune și la capitolul ținute, acolo unde cei doi au cam dat greș de data aceasta. Iata cum s-au imbracat pentru ieșirea la terasa.

- Florinel Coman și iubita lui ne-au intrat, din nou, in vizor. Cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi, iar ce am vazut noi va aratam acum și voua. Mai pe scurt, fotbalistul care se trateaza numai pe la terase exclusivite…

- Victor Socaciu (68 de ani) se afla internat in Spitalul Monza din Capitala, cu COVID-19 . Starea artistului este momentan stabila. Socaciu sufera de o forma grava a bolii din cauza comorbiditaților pe care le are. Celebrul cantareț are diabet, iar in urma cu zece ani a trecut printr-un transplant de…

- Din dragoste, mai incalci și regulile! Mihai Naboiu a fost surpins de paparazzi Spynews.ro parcand neregulamentar in fața unei cofetarii de fițe din Capitala. Ginerele lui Victor Pițurca a mers intr-un suflet sa ia prajituri pentru soția sa, Claudia Naboiu, apoi s-a intors la bolidul sau de lux. Daca…

- Petrica Cercel este cel mai implinit barbat din lume și asta pentru ca are trei copii și cinci nepoți, care ii umplu sufletul de bucurie. Deși de ani buni se afla in lumina reflectoarelor, abia acum manelistul iși aduce toata familia la televizor. Pentru prima data, familia Cercel a aparut in intregime…

- Flick a demonstrat in repetate randuri ca este un romantic incurabil, iar de aceasta data a dus totul la un cu totul alt nivel! Omul de radio și-a surprins soția afișand una dintre fotografiile lor pe ecranele uriașe ale unui magazin comercial din Capitala.