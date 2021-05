Stiri pe aceeasi tema

- Conform Ziare.com , luna trecuta, Elizabeth a fost inclusa in lista celor 12 cei mai mari dezinformatori in mediul online, intr-un raport publicat de Centrul pentru Combaterea Urii in Digital (CCDH), informeaza businessinsider.com. Site-ul ei "Health Nut News" promoveaza "sanatatea alternativa". Raportul…

- Sony PlayStation a anunțat un parteneriat cu Discord, pentru a integra Discord cu experiența sociala PlayStation. Discord este o platforma populara pentru ca jucatorii sa comunice și sa-și transmita mesaje reciproce. Compania a fost recent in discuții cu Microsoft, aceasta din urma urmand sa cumpere…

- Robert Diaconeasa, cunoscut drept Daddy Cool, se va alatura echipei din emisiunea “Vorbește lumea”, de la Pro TV. Daddy Cool este jurnalist, creator de conținut, blogger, vlogger cu focus pe acțiuni caritabile și responsabilitate sociala, și va fi in platoul emisiunii zilnic, de la ora 11:00, cu știri…

- Premiile Brit Awards, dedicate muzicii britanice, vor avea loc cu public anul acesta. Ceremonia de pe 11 mai se va ține cu o audienta de 4.000 de persoane, dintre care 2.500 vor fi cadre medicale si 1.500 invitati, scrie Mediafax, preluand CNN.

- Imagine spectaculoasa de la Miercurea Ciuc. Distanțare sociala ca la carte, la sfințirea bucatelor de Paște, care a avut loc duminica dimineața in fața Palatului Administrativ. Imagini cutremuratoare de la slujba de sfințire a bucatelor de Paște. 3500 de persoane s-au aliniat ca la carte pe platoul…

- Numarul total al beneficiarilor indemnizatiei sociale pentru pensionari a fost de 934.111 de persoane. in luna februarie 2021, cu 7.194 mai putini comparativ cu luna anterioara, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).Din totalul beneficiarilor de indemnizatie sociala…

- Elevii pot duce marțișoare și flori de 1 martie la școala, dar sa respecte distanțarea sociala, a afirmat Raed Arafat. Acesta a amintit ca și ministrul Educației este de acord cu acest lucru. Șeful DSU, Raed Arafat, a spus la Digi FM, ca elevii pot duce marțișoare și flori de 1 și 8 Martie la școala,…

- Implicarea in comunitate reprezinta un factor important pentru compania Amdaris. De-a lungul anilor compania a sprijinit diferite acțiuni din Republica Moldova, iar odata cu creșterea experienței a crescut și numarul acțiunilor sociale infaptuite.