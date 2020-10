Moneda europeana ar putea valora 4,9 - 5 lei la inceputul anului viitor, a declarat, luni, Dan Bucsa, economist-sef pentru Europa Centrala si de Est in cadrul UniCredit Bank Londra, mentionand ca leul este supraevaluat comparativ cu monedele din Europa Centrala.



"Dupa cum stiti, eu am teoria asta ca in fiecare an leul se mai muta cu 10 bani. Tine de cativa ani. Si probabil ca se va muta si la anul. In scenariul de baza, undeva pe la inceputul anului viitor, ca asa se intampla de obicei, leul s-ar putea muta in intervalul 4,90 - 5. Este suficient? Nu. Daca avem un scenariu cu risc,…