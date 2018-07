Dan Bucsa: Principalele riscuri la adresa Romaniei - politica fiscala si legislatia in domeniul Justitiei

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este ”prizoniera” Rusiei, pentru ca ea cumpara de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, inaintea deschiderii unui summit NATO a Bruxelles, relateaza AFP.”Germania este prizoniera…

- Plafonul de tara al Romaniei a fost confirmat la "BBB plus", iar calificativul pe termen scurt in valuta si moneda locala a fost confirmat la "F3". "Ratingurile de tip investment grade atribuite Romaniei sunt sprijinite de nivelul moderat al datoriei publice, si indicatorii privind PIB-ul…

- Rusia a afirmat miercuri ca noul plan al NATO de intarire a pregatirii sale de lupta in Europa va agrava situatia din domeniul securitatii pe continent si ca Moscova va tine cont de aceasta in planificarea sa militara, potrivit agentiei Interfax, citata de Reuters. Oficiali occidentali au indicat saptamana…

- Rusia a afirmat ca noul plan al NATO de intarire a pregatirii sale de lupta in Europa va agrava situatia din domeniul securitatii pe continent si ca Moscova va tine cont de aceasta in planificarea sa militara, potrivit Reuters.

- Economia Romaniei prezinta semne de supraincalzire, iar traiectoria politicii fiscale poate duce la cresterea volatilitatii, ceea ce ar afecta capacitatea tarii de a face fata socurilor externe si ar incetini procesul de convergenta, subliniaza Fondul Monetar International (FMI), care recomanda tarii…

- Aproximativ 18.000 de militari din 19 țari participa la exercițiul NATO Saber Strike 18, care se desfașoara în perioada 3 iunie-15 iunie, în Polonia și statele baltice, a anunțat armata americana. "Exercițiul de antrenament cooperativ coordonat de (Comandamentul) Armatei SUA pentru Europa…

- Concernul de stat rus Gazprom a anuntat sambata semnarea unui protocol cu guvernul rus privind conducta de gaze TurkStream, care permite inceperea lucrarilor de implementare a proiectului; totodata, Gazprom a ajuns la un acord cu firma turca Botas pentru reglementarea extrajudiciara a unei dispute privind…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, la Blaj, ca pilonii pe care se construieste un stat eficient sunt statul de drept, stabilitatea fiscala, politica externa predictibila, care insa au fost puse in pericol in ultimul an prin asa-zise reforme, ultima ”de mare insucces” fiind Legea salarizarii,…