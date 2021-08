Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a declarat, miercuri seara, intr-o ceremonie de decorare a unor medici și asistenți medicali, ca pandemia de coronavirus nu a trecut și continua sa faca victime, chiar daca Romania se afla intr-o perioada cu un numar scazut de infectari. Șeful statului le-a mai…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la ceremonia de decorare a unor medici și asistenți medicali, ca Romania trebuie sa fie pregatita pentru un nou val al pandemiei și i-a indemnat pe cetațeni sa se vaccineze. „Pandemia nu s-a incheiat. Vedem in multe țari o intensificare, așa-numitul…

- Cantarețul Dan Bittmat arunca in spațiul public noi teorii controversate legate de pandemie și de ceea ce s-a intamplat in aceasta perioada. Prezent la emisiunea Marius Tuca Show de la Aleph News, artistul a declarat ca pandemia este o facatura, iar oamenii au fost pacaliți in toate felurile. „Eu asta…

- Dan Bittman considera ca pandemia a fost orchestrata și ca poate fi „doar un exercițiu pentru ceva mai serios”. Artistul a explicat in emisiunea Marius Tuca Show de pe Aleph News ca 2020 a fost un an pierdut, an in care oamenilor nu le-au fost respectate drepturile fundamentale și au fost injosiți.…

- Dan Bittman este una dintre persoanele publice care le-a declarat razboi autoritaților pe toata perioada pandemiei, iar sagețile ascuțite sunt in continuare indreptate catre cei care au gestionat greșit aceasta situație. Acum, cand situația epidemiologica este mai buna, cantarețul a conturat cocnluziile…

- „Știm din istoria pandemiilor ca se produc in valuri. La noi campania de vaccinare a fost un succes. Noi, practic, am oprit pandemia.Avem un succes care cumva se vede intr-o reducere a dorinței de vaccinare. Eu sunt in continuare de parere ca vaccinarea este vitala.Virusul evolueaza. Vedem ca apar noi…

- Noua din 10 cazuri de COVID-19 care vor aparea la sfarșitul lunii august vor fi infecții cu tulpina Delta, a spus, miercuri seara, colonelul Valeriu Gheorghița. Valeriu Gheorghița a declarat, miercuri seara, la emisiunea „Marius Tuca Show”, de la Aleph News, ca este posibil sa nu mai fie cazul pentru…

- Avocatul Poporului, Reante Weber, a vorbit, marți seara, la emisiunea „Marius Tuca Show”, de la Aleph News, despre ceea ce s-a intamplat in Comisiile reunite din Parlament la citirea raportului de activitate și despre miza inlocuirii sale. Renate Weber a spus ca ea nu va putea primi niciodata pensie…