Stiri pe aceeasi tema

- Grupul umoristic Vacanța Mare, format din Mugur Mihaescu (Garcea) și Radu Pietreanu, va primi aproximativ 50.000 de euro pentru a face Revelionul la TVR in acest an, conform Pagina de Media. Contactat de Libertatea, Mugur Mihaescu a precizat ca nu i s-a impus niciun prag de audiența in schimbul sumei…

- Bucureștenii se confrunta cu lipsa apei calde și a caldurii in apartamente de la debutul sezonului rece, iar din cauza avariilor mulți fac frigul in casa, ca pe vremea comunismului. Primarul Capitalei și ministrul Economiei spun ca principala vinovata este fosta administrație a Bucureștiului, despre…

- Tulipa Uranus - o varietate noua de lalea a fost creata special pentru acest proiect si va fi plantata in cadrul unui eveniment transmis live pe 12 noiembrie, la ora 12.15 Ambasada Olandei in Romania este onorata sa sprijine proiectul de amenajare peisagistica "Gradinile Senatului - Memorial Uranus",…

- Actorul Mugur Mihaescu, alias Garcea din serialul „Vacanța Mare”, cheama oamenii la protest pe data de 31 decembrie, in Piața Victoriei, nemulțumit de masurile economice. „Asist la macelarirea unor industrii din economia romaneasca. Ma refer la HoReCa, la turism, ma refer și la artiști, la sportivi.…

- Primaria Sectorului 4 a incheiat miercuri procedura de proiectare a cladirii ce va gazdui primul centru multi-cultural construit vreodata in Sectorul 4, urmand ca in perioada urmatoare, sa fie lansata licitația publica privind construirea primului teatru amenajat vreodata in sudul Bucureștiului, transmit…

- Proiectul va fi pus in aplicare ca urmare a unor cercetari sociologice, conform carora locuitorilor Sectorului 4 le este ingreunat accesul la cultura. Acest lucru este cauzat de faptul ca in sudul Bucureștiului nu exista nicio instituție culturala de nivelul unui teatru, iar deplasarea spectatorilor…