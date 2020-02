Stiri pe aceeasi tema

- Virusul se numeste Tomato brown rugose fruit virus (ToBREV) si este inofensiv pentru oameni. Acesta poate distruge, insa, culturile de legume, chiar daca sunt in sere, gradini sau campuri. Potrivit specialistilor, ToBREV poate fi transmis prin semintele, plantele sau fructele infectate, precum si…

- Cei doi ar fi fost depistati pozitivi cu stanozolol, anunta sursa citata. La JO-2012, Roxana Cocos a cucerit argintul la categoria 69 de kilograme, iar Razvan Martin, bronzul la 69 de kilograme. Conform sursei mentionate, toate natiunile cu trei sau mai mult cazuri pozitive la retestarea probelor de…

- Banca Mondiala a imbunatațit ușor estimarea privind creșterea economiei Romaniei, insa ritmul va incetini brusc Banca Mondiala a revizuit in crestere la 3,9% estimarile privind avansul economiei romanesti in 2019, cu 0,3 puncte procentuale mai mult fata de prognoza din iunie 2019, se arata in raportul…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea autoritatilor din Turcia privind extradarea presedintelui Scolilor Lumina din Romania, Fatih Gursoy. Decizia nu este definitiva. Fatih Gursoy a fost ridicat de...

- Operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale din Romania si Ucraina au semnat un acord de interconectare care permite furnizarea gazelor din Turcia si sudul Europei catre Ucraina si Republica Moldova, a anuntat miercuri compania ucraineana, transmite Reuters. Conform Planului de Dezvoltare…

- CHIȘINAU, 12 dec – Sputnik. Republica Moldova este gata, de la 1 ianuarie 2020, sa primeasca gaze in regim revers prin coridorul Transbalcanic. „Moldovagaz”, „Moldovatransgaz” și „Tiraspoltransgaz” au finalizat lucrarile de reconstrucție a conductei magistrale Șebelinca-Dnepropetrovsk-Krivoi Rog-Ismail…

- Mai tineti minte creioanele Koh-i-noor cu care, probabil, fiecare am scris pe bancile scolii? De cele mai multe ori erau aduse in Romania din fosta Cehoslovacie iar apoi, cum marca a stabilit fabrici si in alte tari, au fost importate si din Turcia, Bulgaria sau chiar R.P. Chineza. La fel, cu siguranta…

- ​Sa știi cu opt ore inainte ca va avea loc un cutremur e un lucru imposibil. O firma din Israel susține insa ca are aparatura necesara pentru a depista din timp toate seismele.Mai mult, firma din Israel a anunțat ca, din a doua parte a anului 2020, va veni in Romania, pentru a prezice cutremurele din…