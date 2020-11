Stiri pe aceeasi tema

- Costel Constanda nu o duce rau deloc și are parte de un rasfaț total intr-un bolid de sute de mii de euro pe care il conduce extrem de mandru. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele lui și l-au surprins pe celebrul milionar pe strazile din Bucureșți, in timp ce a dat iama in vicii.

- Aflat in centrul unui scandal, solistului trupei Holograf, Dan Bittman, ii este analizat orice pas. Dupa mesajul anti-masca ce a pornit un iureș mediatic, starul rock a clarificat ca, deși condamna masurile impuse de autoritațile din Romania, declarandu-și convingerea ca numarul persoanelor infectate…

- Primarul ales al Sectorului 5 din Capitala, Cristian Popescu Piedone, transmite miercuri ca „este vid de autoritate la 3 primarii din București” pentru ca edilii nu-și pot prelua mandatele din cauza unor contestații. El ii transmite fostului primar Daniel Florea sa se bucure de aceste zile de intarziere…

- "Toata lumea este fascinata de modelul suedez. Ei, au murit mulți la inceput, și ei au o mortalitate dubla fața de noi, raportat la locuitori, dar uite, domnule, ce fain, n-au facut lock-down, n-au inchis, ei vad doar partea asta. Lumea nu ia partea reala ca ei acum controleaza destul de bine pandemia.…

- Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei, a adus, sambata, argumentele pentru care autoritațile nu trebuie sa plaseze in carantina cel mai mare oraș al țarii.„Sunt 3,5 milioane de locuitori in București și aproximativ 500 de mii in Ilfov, in total, 4 milioane. Nu ințeleg de ce autoritațile…

- Scene suprarealiste intr-un spital din București. Un telespectator Digi24 ne-a trimis imagini in care se observa cum angajatii spitalului incercau sa prinda un șoarece - destul de mare - care intrase in holul unitatii medicale.

- Ea la munca, el la distracție! Toni Iuruc o suține pe Simona Halep in turneul de la Roland Garros... de la terasa. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pe logodnicul sportivei in compania unei persoane misterioase, la un restaurant din Capitala.

- Candidatul principalelor partide de dreapta la Primaria Capitalei Nicusor Dan catalogheaza drept „minciuni” informatiile despre care spune ca au fost lansate de unii lideri de sindicat care se afla pe listele de candidati ale PSD pentru alegerile locale din Bucuresti, informatii conform carora ar urma…