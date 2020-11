Stiri pe aceeasi tema

- Masurile luate in zonele devenite focare de coronavirus au eșuat, pentru ca, dupa 14 zile, numarul cazurilor de coronavirus este in continuare in creștere progresiva, spune medicul Radu Țincu. El adauga ca daca sistemul sanitar ajunge la capacitate maxima, indicatorii ca rata de transmisibilitate sau…

- Premierul Ludovic Orban atrage atenția ca deși avem cazuri de infectare cu coronavirus numarul acestora nu este unul mare iar ritmul de creștere al numarului de infectari nu e unul accelerat la fel ca in alte țari europene. Totodata, el a precizat ca sunt luate in calcul anumite restricții, insa atunci…

- În urma creșterii numarului de cazuri de infectari cu SARS-CoV-2, sunt luate noi restricții pentru prevenirea raspândirii îmbolnavirilor. Astfel, masca devine obligatorie în toate spațiile publice, acolo unde incidența depașește 3 la mia de…

- Deciziile luate de autoritati in privinta inchiderii salilor de slot machines nu vor avea niciun efect epidemiologic, dar aduc prejudicii majore bugetului de stat si economiei, avertizeaza Asociatia Organizatorilor de Sloturi din Romania - ROMSLOT, intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.…

- Patriarhia Romana reacționeaza dupa ce, luni, autoritațile au anunțat o serie de restricții la pelerinajul Sf. Parascheva. Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al BOR a transmis prin intermediul unui comunicat de presa ca pana acum masurile de prevenție au fost și vor fi respectate in contextul pandemiei…

- Masurile adoptate de Guvern in plina pandemie de coronavirus au adunat reprezentantii HoReCa intr-un protest fara precedent. Organizatia din industria ospitalitatii isi suspenda activitatea. HoReCa a decis suspendarea activitatii Pandemia de coronavirus a inchis restaurantele din Romania, spre disperarea…

- Premierul Ludovic Orban a fost chemat sa dea explicații in Parlament in legatura cu masurile adoptate pentru limitarea infectarilor cu noul coronavirus, cu inceperea noului an școlar și cu organizarea alegerilor.