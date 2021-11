Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, susține ca liderul PNL, Florin Cițu, nu s-a opus unei colaborari cu PSD, dar le-a spus social-democraților ca nu are mandat de la partid pentru a negocia un guvern PNL-PSD. Dincu a explicat ca Florin Cițu a lasat de ințeles faptul ca iși dorește,…

- Ambasada Romaniei in SUA raspunde indirect declarațiilor controversate facute de soprana Angela Gheorghiu despre compozitorul George Enescu, și nu numai. „Eu, in 30 de ani, nu am descoperit nici o sala importanta in care George Enescu sa fi cantat. Unde a cantat?”, intreba retoric Angela Gheorghiu…

- Vicepreședintele USR Dan Barna a declarat marți premierul Florin Cițu folosește o retorica „acida și agresiva”. Reacția fostului lider USR PLUS vine dupa ce premierul a spus ca, votand motiunea de cenzura depusa de PSD, fostii ministri USR-PLUS vor confirma acuzatiile de „incompetenta” formulate…

- Cristina Ich a fost una dintre aparțiile care nu au putut trece neobservate la cel mai recent eveniment monden din Capitala. Influencerița a impresionat și cu ținuta in valoare de peste 3000 de euro, dar interviul acordat pentru Xtra Night Show a fost cu adevarat memorabil.

- Fostul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila, ii recomanda premierului Florin Cițu sa analizeze activitate de prevenție impotriva Covid 19, din propria subordine, in locul unei „vanatori de vrajitoare” prin unitațile sanitare cu paturi. „Cand Florin Cițu declara despre valul 4 ca „s-ar putea sa fie ceva,…

- Fostul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila a avut o replica acida pentru Florin Cițu la scurt timp dupa ce acesta a anunțat o “analiza slash ancheta” la Ministerul Sanatații privind pregatirile pentru valul 4 al pandemiei. Ioana Mihaila a spus la RFI ca demersul premierului s-ar putea intoarce impotriva…

- Cristian Ghinea, unul din liderii cu greutate ai USR, a declarat marți ca îl sustine pe Dan Barna în competitia pentru presedintia USR PLUS, deoarece spune ca i-a propus lui Cioloș de mai multe ori sa vina la șefia partidului, iar acesta a ezitat. "Problema este ca l-am…

- Un deputat al Dumei de Stat al Rusiei a reacționat la afirmațiile secretarului Consiliului de Securitate și Aparare al Ucrainei despre utilizarea de catre Moscova a politicienilor europeni in distrugerea statului ucrainean.