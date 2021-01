Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat anunța ca oamenii legii vor fi pe strada in noaptea dintre ani și vor amenda drastic romanii care nu respecta restricțiile impuse de autoritați. Romania va fi in stare de alerta in noaptea de Revelion, prin urmare trebuie respectate toate masurile impuse in contextul pandemiei de coronavirus.…

- Klaus Iohannis a facut declarații la Palatul Cotrceni, dupa sedinta de lucru privind gestionarea epidemiei de COVID-19. ”Nu putem sa spunem ca lucrurile stau bine. Dragi romani, va rog sa va feriti de boala, nu-i de joaca!”, a afirmat presedintele. Klaus Iohannis a anunțat ca nu se introduc restrictii…

- In data de 6 decembrie, ziua alegerilor parlamentare, cetațenii care au drept de vot vor putea sa circule fara restricții intre orele 0.5:00-01.00. Acest anunț a fost facut de Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. Ce se intampla cu restricțiile in ziua alegerilor „Hotararea…

- Inca trei comune din județul Buzau au intrat in scenariul galben, prin decizia Comitetului Județean de Urgența, in urma depașirii ratei de infectare peste 1,5 de cazuri de COVID la mia de locuitori. Autoritațile au dispus cateva restricții la Magura (4 cazuri/2150 locuitori), Puiești (6 cazuri/3514…

- De ultima ora! Municipiul Baia Mare intra in carantina zonala pentru o perioada de 14 zile din cauza infectarilor.Vezi restrictiile impuse Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures a primit Ordinul Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Secretar de Stat, Dr. Raed Arafat, cu…

- De astazi in Romania sunt impuse noi restricții și masuri de protecție. Premierul Ludovic Orban le cere scuze romanilor pentru restricțiile impuse și spune ca este responsabilitatea Guvernului sa protejeze sanatatea oamenilor. „Aș vrea sa explic aceste masuri. Obligația noastra ca Guvern este sa protejam…

- Update 16.00 Carantina de la Rișcani s-a incheiat inainte sa inceapa. Președintele raionului a scris pe Facebook ca deciziile adoptate simbata de Comisia raionala de Sanatate Publica nu sint valabile. Vasile Secrieru a mentionat ca hotaririle au fost aprobate in perioada in care se afla in concediu,…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile italiene au revizuit conditiile de intrare in Republica Italiana in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19. Astfel, pentru persoanele care se deplaseaza in Republica Italiana din Romania au fost adaugate o serie de exceptii suplimentare fata…