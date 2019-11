Stiri pe aceeasi tema

- Leo Iorga s-a stins din viața astazi, la varsta de 54 de ani, dupa o lunga suferița. Artistul a murit pe patul de spital, iar cea care i-a fost alaturi in ultimele clipe a fost soția lui, Paula.

- Moartea lui Mihai Constantinescu a lasat durere in sufletele tuturor celor care l-ai iubit. Cele mai apropiate persoane din viata artistului, de altfel cele care i-au si fost alaturi in ultimele clipe de viata sunt fosta sotie, Mihaela si Simona Secrier.

- Moartea lui Mihai Constantinescu i-a intristat pe toți fanii artistului, iar nașa de cununie a regretatului artist și a Simonei Secrier a facut declarații dureroase despre ultimele clipe din viața marelui cantareț. Marilena Adam, cea care i-a considerat pe Mihai Constantinescu și pe soția acestuia copiii…

- Alexandra Stan a luat, acum ceva timp, calea Americii, dar s-a intors mai repede decat se aștepta oricine. Alexandra Stan a disparut de ceva timp din peisajul monden autohton, dar iata ca acum a revenit in țara ei și este pregatita sa iși surprinda placut fanii.

- A primit lovituri de la viata de nici ea nu le mai stie numarul. Tot greutatile au facut-o sa-si strige durerea prin melodiile pe care le lanseaza. Oana Radu a facut primele declaratii dupa ce sufletul ei pereche a incetat din viata. Cum a primit aceasta crunta lovitura si ce gest sfasietor a facut…

- Cinci persoane au fost retinute joi seara pentru lipsire de libertate dupa ce in cursul zilei au luat fortat de pe strada o tanara de 20 de ani, din Caracal, pe care au urcat-o intr-o masina, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu.

- Cantareața Elena Ionescu se separa de partenerul ei de viața, Dragoș Stanciu. In luna martie a anului trecut, Elena Ionescu, fosta componenta a trupei Mandinga, dadea o veste incredibila, și anume ca s-a casatorit in mare secret. Elena Ionescu și-a unit destinul cu alesul inimii ei, Dragoș Stanciu.…

- Simina și-a aniversat impreuna cu prietenii apropiați, cei 30 de ani, afisand o silueta de invidiat dupa divorțul de What' Up. Aceasta a vorbit despre aceasta perioada din viața ei. Intrebata cum se simte la 30 de ani, Simina a spus ca "eu am facut, de fapt, 18 ani". Imbracata intr-o rochie mini neagra,…