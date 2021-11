Vaccinul impotriva noului coronavirus este in continuare, in țara noastra, un subiect cat se poate de controversat. Romanii s-au imparțit in doua tabere și, pentru declarațiile publice pe care le-a facut, Dan Bittman a fost catalogat drept antivaccinist. In exclusivitate la Xtra Night Show a povestit ce parere are, de fapt, despre imunizarea impotriva SARS-CoV-2.