Stiri pe aceeasi tema

- Deși inca de cand formeaza un cuplu, Leonardo Dicaprio și iubita sa de 23 de ani au fost fotografiați extrem de rar, se pare ca de aceasta data norocul a fost de partea paparazilor care au reușit sa surprinda cateva imagini cu cei doi.

- Dan Bittmai nu se incurca atunci cand merge la cumparaturi. Artistul a fost surprins intr-un magazin din Capitala unde nu s-a uitat deloc la bani. Vedeta a umplut plasele cu tot ce i-a poftit inima.

- Vremea calda a incins strazile Capitalei, și la fel a facut și cantarețul The Motans, insa cu telefonul. Artistul parca a uitat complet ca iubita lui se afla alaturi și așteapta sa iși incheie conversația atat de importanta.

- Imagini incredibile in Florești! Ieri, in prima zi in care au avut voie sa iasa din casa fara declarație, zeci de clujeni s-au inghesuit pentru a face cumparaturi dintr-un magazin. Polițiștii au intervenit și au aplicat o sancțiune contravenționala pentru ca nu s-au luat masuri de distanțare fizica.…

- Cristina a fost vazuta intrand intr-un centru comercial, dar fara sa poarte masca de protecție in vreme de pandemie. Mezina lui Gigi Becali iese rar in evidența, mult mai cunoscute fiind celelalte doua fiice ale patronului FCSB, Alexandra și Teodora. Dupa ce a parasit acel centru comercial, Cristina…

- Noul sezon al emisiunii Gospodar fara pereche a fost, de departe, cel mai incendiar de pana acum. De multe ori, gospodarii și concurentele au uitat de existența camerelor de filmat și s-au lasat prada pasiunii.