- Viorica de la Clejani este una dintre vedetele care recunoaște ca nu crede cu adevarat in noul coronavirus care a decimat planeta. Vedeta a facut o serie de declarații controversate, in cadrul unui interviu acordat Xtra Night Show.

- Vestea buna este ca Bucureștiul a coborat sub 500 de cazuri noi in 24 de ore, inregistrand doar 342 de astfel de cazuri de sambata și pana duminica. Peste 100 de cazuri au mai fost semnalate doar in alte doua județe, mai exact in Brașov (116) și Timiș (127).Știre in curs de actualizare.

- 3.697 de cazuri noi de coronavirus, din peste 24 de mii de teste prelucrate, in ultimele 24 de ore. Alte 156 de persoane au murit, iar numarul deceselor a ajuns la 16.881. In stare grava sunt internati acum 1.073 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 225 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de…

- Prefectura Timiș a transmis ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 278 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.421 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 144, Lugoj – 23, Ciacova – 2, Faget – 4, Jimbolia – 1, Recaș – 15, […]…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 343 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.727 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 201, Lugoj – 14, Buziaș – 2, Ciacova – 4, Faget – 1, Gataia – 3, Jimbolia…

- "Referitor la cazurile de Covid-19 confirmate la Opera Romana Iasi, din anchetele epidemiologice efectuate reiese ca nu este un focar in evolutie in institutie, nefiind stabilita legatura epidemiologica intre cazurile confirmate cu SARS COV-2. In momentul de fata sunt confirmate 4 cazuri: managerul…

- Datele transmise, joi seara, Prefecturii Prahova, de catre Direcția de Sanatate Publica, arata ca 104 dintre persoanele confirmate cu coronavirus, prinse in raportarea de ieri, au intre 40 și 49 de ani.

- Dan Bittman a clarificat totul! Artistul a vrut ca oamenii sa ințeleaga ca impotrivirea lui cu privire la restricțiile dure impuse in pandemia de COVID-19 nu inseamna ca nu crede in existența virusului, ci ca masurile luate de autoritați sunt exagerate pentru cat de grava este situația in realitate.