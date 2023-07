Stiri pe aceeasi tema

- Un biciclist a lovit in plin mai mulți pietoni care traversau strada la intersecția Pieței Unirii cu strada Memorandumului. Incidentul s-a produs miercuri, 26 iulie, la ora 17.10. Biciclistul venea ”flower power”, pe banda de autobuz, dinspre strada Memorandumului, și la trecerea de pietoni a intrat…

- CSM București și-a schimbat sigla. Noua emblema, in culorile alb și albastru, conține numele clubului, anul inființarii și 10 stele. Clubul Municipal al Capitalei trece printr-un proces de rebranduire. Un prim pas a fost facut prin modificare emblemei. Pana in acest moment, sigla conținea și emblema…

- O imagine unica din 1908 prezinta fosta strada Lingurarilor din Manaștur. Acum, in acea zona este strada Primaverii, iar in planul indepartat se vede Biserica Calvaria.Demolarea acestor case a inceput in anii 70, iar locuitorii mutați forțat in blocurile comuniste. Foarte mulți au suferit pentru ca…

- Chef Florin Dumitrescu susține ca cele 11 sezoane de “Chefi la cuțite” alaturi de Gina Pistol, in calitate de prezentatoare TV a show-ului culinar de la Antena 1, au favorizat crearea unei amiciții solide intre ei. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, celebrul bucatar ne-a spus ca a…

- Poliția de Frontiera din R. Moldova recunoaște ca oamenii sunt nevoiți sa aștepte cu orele trecerea frontierei din cauza unor „defecțiuni tehnice”. „Din motivul unor defecțiuni tehnice, procedura de procesare a datelor se efectueaza cu dificultate, iar acest fapt condiționeaza creșterea timpului de…

- Raluca și Ion Șaulescu au fost invitați in platoul emisiunii Xtra Night Show, unde au vorbit despre relația lor. Se pare ca foștii concurenți se ințeleg de minune și sunt mai fericiți ca niciodata. Cei doi sunt impreuna de doi ani și o la distanța de șase luni, s-au casatorit in marea finala.

- Turcia se pregatește pentru alegerile de duminica. Oamenii sunt chemați sa voteze un președinte și un nou Parlament, intr-un context dificil, la 3 luni dupa seria de cutremure soldate cu peste 50 de mii de victime.

- FOTO ȘTIREA TA| Oamenii de pe o strada din Alba, cu gunoiul la poarta de mai multe zile: Nu au fost anunțați ca s-a schimbat ziua de ridicare Oamenii de pe o strada din Alba stau cu gunoiul la poarta de mai multe zile. Compania nu i-a anunțat ca s-a schimbat ziua de ridicare. De mai bine de o saptamana,…