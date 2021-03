Dan Bittman desfiinţează noile restricţii: Nu cred că e cazul să mai stăm la discuții Dan Bittman s-a aratat revoltat de faptul ca noi restrictii vor fi aplicate in Romania incepand de duminica, 28 martie. Artistul a marturisit ca a respectat regulile de protectie sanitara si cele de distantare, insa considera ca oamenii au fost mințiți și manipulați. „Ma bucur ca sunt națiuni care au inceput sa se trezeasca, ne-am lasat mințiți, manipulați. Eu am jucat acest joc de un an de zile in condițiile legi, cand mi s-a zis sa pun masca, am pus masca, dar cand vad ca niște oameni se cred mai deștepți decat mine…incearca sa ma prosteasca pe fața, nu cred ca e cazul sa mai stam la discuții”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

