- Bono, solistul trupei U2, a dezvaluit intr-un interviu pentru BBC Radio 4 ca are un frate vitreg, de existenta caruia nu a stiut nimic zeci de ani, relateaza duminica dpa. Starul irlandez a vorbit in emisiunea Desert Island Discs despre moartea subita a mamei sale, pe cand el avea 14 ani, si despre…

- Zeci de mii de spectatori au cantat, alaturi de Holograf, sambata seara, in Piata Mare, melodia „Vine o zi”, pe care trupa i-a dedicat-o lui Aurel „Lelut” Vasilescu, unul dintre membrii fondatori ai formatiei Compact, decedat recent. Solistul trupei Holograf, Dan Bittman a declarat pentru AGERPRES,…

- Pe langa activitatea din muzica, Dan Bittman are și un complex la 49 de kilometri de București. Cantarețul a investit in afacerea sa aproximativ 700.000 de euro și a dezvaluit cați bani cere pentru o noapte de cazare. La doar 49 de kilometri distanța de București, pe malul lacului Sulimanu, solistul…

- In discursul de la prezentarea bilanțului de șase luni de guvernare in coaliție, Marcel Ciolacu a aratat ca PSD continua sa dea „ora fixa” la ceasul politic. „Am vazut – unii au pus repede azi sedinta pe la 15,00, unii la 16,00, unii la 17,00, sa fie toata lumea in poza. Eu ma bucur – in continuare…

- PSD a decis sa intre la guvernare fiindca situatia tarii devenise dramatica, a declarat liderul formatiunii, Marcel Ciolacu, joi, la prezentarea bilantului la 6 luni de guvernare in coalitie. „Am construit un plan si ne-am luptat sa-l punem cat mai bine in practica. (…) Venim in fata dumneavoastra si…

- WRS, reprezentantul Romaniei la Eurovision 2022, a fost invitat la un post de radio, unde a vorbit despre experiența lui legata de concursul muzical la care a participat. Artistul și-a spus și parerea despre piesa Ucrainei. WRS a povestit despre experiența pe care a avut-o la Torino. In marea finala…

- Fiul lui Ion Radoi, baronul pesedist de la Metrorex, a subinchiriat catre o firma privata cu de 10 ori mai mult un spatiu intr-o statie de metrou pe care il luase de la sindicatul controlat de tatal afacerist. Compania lui Radoi Jr. a luat spatiul cu mai putin de 300 de euro pe luna si l-a subinchiriat…

- Dupa ce tatal sau a fost arestat și condamnat definitiv la inchisoare cu executare, Vlad Popescu Piedone are un mesaj catre fostul primar al sectoarelor 4 și 5, Cristian Popescu Piedone. “Astazi, justiția din Romania a aratat inca o data ca este stramba, nedreapta și ca judeca și condamna in funcție…