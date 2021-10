Stiri pe aceeasi tema

- Co președintele AUR, George Simion, a anunțat inca de cateva zile ca in aceasta sambata va organiza o ampla manifestație in Piața Universitații, de la ora 17.00, impotriva masurilor asumate de autoritați, in contextul pandemiei. Pe contul sau de facebook, George Simion și-a construit un „afiș” pentru…

- Prședintele orgnizției municipale a PSD Brașov, Lucian Patrașcu, a dezvaluit astazi ca primarul USR ALlen COliban a incercat, in repetate randuri, o alianța pe sub masa cu PSD!!!! „Un exemplu de ipocrizie din partea Primarului Coliban, constatata ieri in toata presa brasoveana, este acuzația ca exista…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat pe Facebook la criza prin care trece coaliția de guvernare și la faptul ca USR Plus s-a aliat cu AUR pentru a avea suficiente semnaturi pentru a depune moțiunea de cenzura impotriva guvernului din care face parte. „Noua alianța creata in aceste zile intre USR…

- Voiculescu scrie, intr-o postare pe Facebook, ca PSD va lipsi sau nu va vota moțiunea. ”Cițu va spune acum ca “a negocia cu PSD inseamna a negocia impotriva poporului roman”. Ce nu va spune Cițu este ca el și cei care il susțin negociaza de cateva saptamani bune cu PSD pregatindu-și mișcarile de zilele…

- Un procuror al statului New York a indemnat marti platformele sociale, printre care Facebook, sa actioneze mai mult impotriva traficului pe internet a unor certificate false impotriva COVID-19, fenomen ce ingrijoreaza SUA, si a anuntat destructurarea unei celule, informeaza AFP. In total,…

- Fara precedent prin amploarea si specializarea extrem de inalta a „noilor operatori in lupta anti-terorista“ este aceasta indelung asteptata si mai de demult promisa alianta a gigantilor internetului, fondata de Microsoft, Twitter, Facebook si YouTube, intitulata Global Internet Forum to Counter Terrorism…

- CCR a admis, miercuri, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu modificarile privind transferul magistratilor si reducerea vechimii procurorilor de la DNA si DIICOT, sustinand ca vechimea necesara pentru accederea la una dintre cele doua directii trebuie sa fie cel putin aceeasi…

- Europarlamentarul Ramona Strugariu a transmis pe Facebook un mesaj insotit de o imagine prin care a dorit sa arate ce inseamna munca in cadrul Parlamentului European, precizand ca „foarte rar” are pauza de masa, insa opinia publica a criticat aspru demersul eurodeputatei.