Dan Bittman, Cornel Ilie, Ștefan Bănică Jr. și Tavi Colen au proprietăți de milioane de euro Intr-un clasament al proprietaților imobiliare zld barbaților celebrii din muzica, primele locuri sunt rezervate soliștilor in cauza. Cornel Ilie, liderul trupei VUNK imparte cu fratele sau un domeniu situat la marginea Padurii Snagov, evaluat, in plin boom imobiliar, la 900.000 euro. Nu caștiga rau inainte de blocajul concertistic, insa moșia lui Cornel a fost o investiție mare, facuta de parinții sai. Are nu mai puțin de 640 metri patrați utili (construcția este pe o proprietate de 2000 metri, imprejmuita) langa padure și cu ieșire generoasa pe malul Lacului Snagov. Frații Ilie au pus și un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maria Basescu incaseaza o pensie de circa 34 de ori mai mica decat cea a fostului președinte al Romaniei. Pare greu de crezut insa fosta prima doamna are o pensie de 700 lei. Evident, foarte mica, ca a majoritații pensionarilor romani. Explicația este ca Maria Basescu a fost nevoita sa se dedice fiicelor…

- Politologul Sorin Ionița a comparat decizia autoritaților de a ridica unele restricții din București cu turnarea de benzina peste un incendiu și a apreciat ca decizia a fost politica. Citește și: Traian Basescu critica protestele bugetarilor: 'Nu sunt justificate' „Berbeceanu, prefectul…

- Cea mai aglomerata linie de metrou a Capitalei, magistrala corporatistilor, Berceni - Pipera, va fi prelungita cu o statie si va deveni si magistrala navetistilor. Noua statie se va numi Tudor Arghezi si va fi construita in sudul Capitalei, aproape de soseaua de centura.

- Maria Basescu, soția lui Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei in perioada 2004-2014, pare a se bucura de clipele in care se poate ”delecta” la cumparaturi, ca o simpla bunicuța. Soția lui Traian Basescu, apariție surpriza, in mijlocul oamenilor Cu toate ca are dreptul, potrivit legii, ca aceasta…

- PMP, partidul fondat de Traian Basescu, va organiza în martie un congres pentru alegerea unei noi conduceri naționale, dupa ce Eugen Tomac a demisionat din funcția de președinte, în condițiile în care partidul nu a trecut pragul electoral și nu intra în Parlament.Potrivit…

- ”Salut semnarea contractului de finanțare dintre Ministerul Transporturilor și Metrorex pentru extinderea magistralei M2 de metrou spre șoseaua de centura din partea de sud a orașului. E imbucurator anunțul ministrului Lucian Bode despre finanțarea europeana pentru acest proiect; se pot face deci mari…

- Dupa ce primarul Clotilde Armand refuzat sa achite facturile catre Romprest, compania de salubrizare din sector, pe motiv ca sunt umflate. Drept pentru care, Sectorul 1 s-a umplut de gunoaie, oamenii aruncand pe strada deșeurile. Primarul proaspat ales a anunțat ca va incepe, impreuna cu angajații ADP,…