- Solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu (55 de ani), i-a raspuns cantaretului Dan Bittman si a tinut sa ii arate, in versuri, ca o parte din declaratiile sale cu privire la pandemia de COVID-19 au fost suparatoare.

- Dan Bittman s-a aratat revoltat de noile restricții și de modul in care autoritațile au gestionat pandemia de COVID-19. Solistul trupei Holograf a facut acuzații dure și afirmații șocante cu privire la situația actuala. Dupa anunțarea noile restricții pentru limitarea raspandirii noului coronavirus,…

- Solistul trupei Holograf, Dan Bittman, susține ca masurile restrictive luate de Guvern din cauza pandemiei de Covid-19 fac mult rau tuturor și le cere oamenilor sa gandeasca cu mințile lor. Bittman arata ca acest virus a ucis cate mii de oameni in 9 luni de zile, dar nici aceștia nu sunt 100% morți…

- Dan Bittman declara clar și raspicat ca nu este de acord cu restricțiile sanitare impuse in aceasta perioada. Solistul trupei ”Holograf” este de parere ca Romania ar trebui sa urmeze "modelul suedez", care nu implica restricții impuse de autoritați si se bazeaza pe conformarea voluntara in pastrarea…

- Cazul unui influencer tanar a socat, dupa ce acesta a fost rapus de coronavirus, desi initial spunea ca nu crede in existenta virusului. Un barbat de 33 de ani din Ucraina, influencer si antrenor de sport, a uimit in jurul sau, dupa ce sotia a anuntat ca acesta a murit din cauza COVID-19, potrivit…

- Romania se confrunta cu un numar foarte ridicate de cazuri de coronavirus in ultima vreme, in ziua de marți fiind anunțate din nou peste 3.000 de cazuri noi in 24 de ore.La București, secția de terapie intensiva nou deschisa a unui spital s-a umplut in 24 de ore. Cu toate acestea, nici macar toți pacienții…

- Descoperirea momentului: In ce ordine apar simptomele coronavirusului? Acum se poate face diferența intre gripa și COVID Este deja un lucru bine cunoscut faptul ca simptomele principale ale coronavirusului sunt febra, tusea seaca și dificultațile respiratorii. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Imagini halucinante la New York, unul dintre cele mai afectate state ameicane de pandemia de coronavirus. Un grup de tineri a sechestrat un autobuz pentru a se filma petrecand și dansand fara maști de protecție. Imaginile au ajuns virale in mediul online.