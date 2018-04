Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 10.000 de romani au ieșit pe la punctele de trecere a frontierei din sudul județului Constanța spre stațiunile de pe litoralul bulgaresc pentru petrecerea sarbatorilor de Paște. In acest timp, pe litoralul romanesc abia daca au ajuns puțin peste 1500. Specialiștii in turism susțin ca romanii…

- Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a implinit 56 de ani. Artistul a facut declarații de ziua lui de naștere. Dan Bittamn, care a fost dat afara de doua ori din casa de comuniști , este unul dintre cei mai indragiți rockeri din Romania. De-a lungul anilor, Dan Bittman s-a bucurat și se bucura de…

- Cel mai emblematic solist din pop rock-ul romanesc, Dan Bittman implinește astazi 56 de ani pe care-I sarbatorește prin munca, pe scena, caci Edy Petroșel, vechiul sau prieten și bateristul trupei Holograf i-a facut cadou, dupa cum ne spune artistul, un concert. ”Cum ma simt bine, bine, am inceput pregatirile…

- Dan Bittman a facut o achiziție fabuloasa. Solistul trupei Holograf a cumparat un jet ski scump, pe care ar fi platit in jur de 10.000 de dolari. Dan Bittman are o avere fabuloasa, adunata in aproape 35 de ani de cariera ca solist vocal. O perioada Bittman a fost și consilier al ministrului Finanțelor,…

- CASTIGATOR EXATLON 2018: Giani Kirița este unul dintre cei mai importanți concurenți din echipa Faimoșilor de la Exatlon. El a demonstrat ca este motivat sa iși duca echipa spre victorie și sa caștige marele premiu pus un joc. Din pacate, acesta are de suferit din pricina accidentarilor.…

- Dan Bittman, interviu fara perdea! Artistul trupei Holograf si-a deschis sufletul si a vorbit despre cele mai grele inceputuri din viata de artist, si nu numai. A fost dat afara din casa de doua ori si nu s-a dat batut!

- Dan Bittman nu este doar solistul trupei Holograf ci și un mare cuceritor. Cuceririle lui sunt unele dintre cele mai frumoase și celebre femei ale Romaniei. Burlac „de profesie”, Bittman a fost surprins impreuna cu o domnișoara misterioasa, fapt care a incitat imaginația cu privire la relația dintre…

- Dan Bittman nu este doar solistul trupei Holograf, ci și un mare cuceritor. Cuceririle lui sunt unele dintre cele mai frumoase și celebre femei ale Romaniei. Burlac „de profesie”, Bittman a fost surprins impreuna cu o domnișoara misterioasa, fapt care a incitat imaginația cu privire la relația dintre…