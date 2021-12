Stiri pe aceeasi tema

- Dan Bittman a vorbit duminica, la B1 TV, in a doua zi de Craciun, despre scandalul mediatic care l-a avut in prim-plan și care a inceput odata cu declarațiile pe care le-a facut despre pandemie și in mod deosebit despre restricții. „Incerc sa nu ma mai implic, adica se pare ca e o problema daca ai…

- Laura Crișan, fiica afaceristului Ioan Crișan, ucis in atentatul cu bomba de acum 7 luni din Arad, a decis sa faca declarații incredibile chiar in ziua de Craciun. Laura Crișan a vorbit pentru prima data despre maniera defectuoasa in care a fost anchetata moartea tatalui ei. Femeia susține…

- Pe 25 decembrie 1989, dupa caderea regimului comunist din Romania, Televiziunea Romana transmite in direct, pentru prima data, slujba de Craciun de la Patriarhia Romana. Pe 25 decembrie 1989, dupa caderea regimului comunist din Romania, Televiziunea Romana transmite in direct, pentru prima data, slujba…

- In aceasta perioada a sarbatorilor de iarna, știm cu toții ca traficul din Capitala este foarte aglomerat, oamenii fiind pe ultima suta de metri in ceea ce privește cumparaturile pentru seara de Craciun. Aflat la volanul bolidului sau de lux, Liviu Varciu a cedat nervoas. Iata ce l-a scos din minți…

- Cu toții știm ca traficul este foarte intens in aceasta perioada, astfel ca toata lumea se imparte intre ultimele cumparaturi pentru Craciun și munca. Ei bine, aflata la o coada interminabila, Theo Rose a rabufnit pe rețelele de socializare. Artista nu s-a mai putut abține și a povestit fanilor din…

- Mariana Moculescu a dat uitarii dietele și s-a rasfațat cu preparate alese, chiar la Targul de Craciun din Drumul Taberei, București. Ei bine, cu toții știm ca celebra bruneta are grija de fizicul ei, insa o asa ocazie nu putea sa refuze.

- Prezentatorul Lucian Mindruța vine in Cluj-Napoca de 8 decembrie pentru o emisiune difuzata din Piața Unirii și pentru a organiza o campanie de donații, care vor reprezenta cadouri pentru copiii nevoiași de la țara.