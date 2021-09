Stiri pe aceeasi tema

- Directorul cotidianul.ro este invitat in aceasta seara, de la ora 20.00 la 21.o0, la emisiunea Marius Tuca Show care va fi difuzata pe Aleph News. Cei doi reputați jurnaliști vor discuta, evident, despre criza politica din Romania, despre Declarația de la București dar și despre noile sfaturi date romanilor…

- PNRR, in forma in care urmeaza sa fie aprobat de Comisia Europeana are una dintre cele mai consistente anexe de condiționalitați raportat la celelalte state membre, a scris sambata pe Facebook fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare. „Avem de indeplinit peste 500 de “milestone-uri” și “target-uri”…

- Reprezentanții Alianței USR-PLUS catalogheaza drept „o minciuna sfruntata” faptul ca ar negocia cu social – democrații instalarea unui nou premier. La randul lor, liderii opoziției spun ca refacerea unei alianțe cu liberalii, dupa modelul vechiului USL, este exclusa in prezent dar ar putea fi luata…

- „Acești incompetenți arunca din nou Romania intr-o criza politica majora doar pentru interesele lor. Din nou, și-au ales cel mai prost moment: cand romanii platesc facturi duble la energie și gaze, iar prețurile au luat-o complet razna! Pentru a nu fi din nou penibili, USR PLUS au doar doua soluții:…

- Romania culturala revine la viata normala, a afirmat ieri premierul Florin Citu, referindu-se la organizarea mai multor festivaluri, intre care Festivalul George Enescu. “Romania culturala revine la viata normala! Este o mandrie sa putem gazdui si in acest an Festivalul International George Enescu si…

- Social-democrații cer Guvernului sa prezinte sumele cheltuite pentru achiziția dozelor de vaccin anti-COVID-19: „Afirmația ministrului Sanatații, Ioana Mihaila, ca astfel de informații ar fi este inacceptabila, avand in vedere ca este vorba de bani publici”. „Partidul Social Democrat solicita Guvernului…

- Cristina Pruna, vicepresedinta USR PLUS, pune o intrebare retorica pe pagina sa de Facebook despre Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, angajat in subordinea Guvernului. Romania nu a reușit sa atinga țintele de vaccinare lansate inițial, iar numarul cazurilor este in creștere.…

- Departamentul american de stat a publicat raportul anual privind traficul de persoane. Romania se menține in categoria țarilor aflate pe lista de supraveghere la nivel 2 in acest document. Ulterior, premierul Florin Cițu a afirmat ca problema traficului de copii „reprezinta o prioritate” pentru Guvernul…