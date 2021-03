Stiri pe aceeasi tema

- Diana Sosoaca e exclusa din AUR, a declarat Claudiu Tarziu, copresedinte AUR.”Sunt motive de indisciplina de partid si motive de inadecvare la codul de conduita parlamentara. Sunt anumite documente pe care trebuie sa le inaintam spre conducerea Senatului si isi va pierde toate functiile ca urmare a…

- Diana Șoșoaca este „colerica, emana numai energie negativa”, a spus Sorin Lavric, liderul senatorilor AUR, pentru Digi24, despre excluderea senatoarei din grupul parlamentar AUR. El a adaugat ca, dupa cearta din Parlament pe tema vaccinurilor, a vorbit cu George Simion, președintele partidului, și i-a…

- O noua zi, un nou scandal pe scena politica din Romania. Ce a declarat Diana Șoșoaca dupa ce a fost data afara din Alianța pentru Unirea Romanilor. Prima reacție a senatoarei, dupa ce conducerea partidului a hotarat eliminarea uneia dintre cele mai vocale prezențe din AUR. Care a fost motivul pentru…

- Conflictul din interiorul AUR s-a radicalizat miercuri, iar senatoarea Diana Ivanovici Șoșoaca, cel mai vizibil politician al partidului, a fost exclusa. Se pare ca la mijloc ar fi o neințelegere cu președintele partidului, George Simion, care ar fi pierdut primul plan la capitolul imagine, in fața…

- Diana Iovanovici-Șoșoaca, actuala senatoare AUR care s-a remarcat prin nepurtarea maștii în Parlament, injuriile adresate președintelui Klaus Iohannis și teoriile conspirației pe care le promoveaza, a fost pâna nu demult simpatizanta…

- Liderul deputatilor AUR, George Simion, a declarat, luni, ca asteapta verificarile solicitate de Senat in privinta adeverintei medicale a senatoarei Diana Sosoaca, prin care este exceptata de la purtarea mastii de protectie. "Sunt foarte multi oameni care au o problema cu purtarea mastii,…

- Senatul a trimis luni adrese catre Ministerul Sanatații și Direcția de Sanatate Publica prin care care verificarea adeverinței medicale care ii permite senatoarei Diana Șoșoaca sa umble fara masca de protecție.

- Dupa ce AUR a anunțat intenția de a-l suspenda pe președintele Klaus Iohannis, in colimatorul partidului anti-sistem a intrat și PSD, dupa ce social-democrații au anunțat ca vor boicota depunerea juramantului in Parlament. Pesediștii au anunțat decizia extrema in contextul se simt excluși…