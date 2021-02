Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR PLUS, vicepremierul Dan Barna, a subliniat miercuri ca hotararea de abrogare a pensiilor speciale ale parlamentarilor se refera inclusiv la indemnizatiile in plata si ca urmatoarea categorie pentru care se va adopta un act normativ similar este cea a primarilor. Citește…

- Eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor se va afla pe ordinea de zi a Birourilor permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor de marti, cel mai probabil urmand sa intre miercuri in plen, a anuntat vicepremierul Dan Barna. El a precizat ca tema pensiilor speciale a fost…

- La ședința de luni au participat Premierul Florin Cițu și mai mulți miniștri. ”Am discutat despre o tema importanta, atat pentru USR-PLUS, cat si pentru intreaga coalitie, cea legata de pensiile speciale si, pe termen scurt, subiectul pensiilor speciale ale parlamentarilor. Pe agenda Biroului permanent…

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca pensiile speciale ale parlamentarilor si cele ale primarilor vor fi primele care vor disparea, un proiect de lege in acest sens urmand sa fie depus in Parlament. De asemenea, Ciolos a declarat ca in Romania, pensiile ar trebui sa fie proportionale…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat ca întelege punctul de vedere al UDMR, care sustine eliminarea tuturor pensiilor speciale, dar a apreciat ca este de preferat ca într-o prima etapa aceasta masura sa fie luata doar în ceea ce priveste pensiile parlamentarilor si primarilor,…

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca pensiile speciale ale parlamentarilor si cele ale primarilor vor fi primele care vor disparea, un proiect de lege in acest sens urmand sa fie depus in Parlament. De asemenea, Ciolos a declarat ca in Romania, pensiile ar trebui sa fie proportionale…

- Social-democratii au depus in Parlament un proiect de lege Foto: cdep.ro Social-democratii au depus marti, în Parlament, un proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale ale deputatilor si senatorilor. Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Alfred…

- „Eliminarea tuturor pensiilor speciale este o abordare nerealista. Abordarea noastra e cea raționala. Ne dorim ca in urmatoarele saptamani sa eliminam pensiile speciale ale parlamentarilor. Se poate face, nu are o problema de constituționalitate”, a declarat Barna intr-o intervenție la Digi24. Zeci…