Dan Barna vrea să crească vârsta de pensionare: NU va mai funcţiona altfel Vicepremierul Dan Barna a declarat susține ca aceasta creștere a varstei de pensionare despre care se tot vorbește este necesara in Romania. Potrivit acestuia, sistemul de pensii actual va intra in colaps in 8-10 ani, ceea ce inseamna ca sistemul trebuie regandit. ”Nu putem sa evitam la nesfarsit discutia despre sistemul de pensii pentru ca e foarte clar, in 8-10 ani, sistemul de pensii actual, asa cum e gandit acum, nu va mai functiona, va intra in colaps si asta pentru ca avem generatii foarte numeroase care vor iesi la pensie in perioada urmatoare, generatiile numite decretei in limbajul comun.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

